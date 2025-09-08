Rius (Junts) defiende la estrategia política de Junts tras la renuncia de Giró y críticas de Buch

Junts pide un alto al fuego permanente en Gaza, detener las "matanzas" y liberar a rehenes - EUROPA PRESS

Llama a la movilización de cara a la Diada BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Junts y portavoz del partido, Josep Rius, ha defendido que la estrategia política de la formación es fruto del Congreso del partido y que se aprobó hace 11 meses "por más del 99% de la militancia", al preguntársele por la decisión del exconseller de Economía y diputado de Junts, Jaume Giró, de dejar su escaño en el Parlament y la ejecutiva de la formación y las críticas del exconseller de Interior Miquel Buch al partido.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes junto a la diputada en el Parlament Anna Erra, al preguntarle si el partido ha hecho alguna reflexión interna después de que Giró apuntara a discrepancias con las orientaciones actuales de la formación, textualmente, y de que Buch haya afirmado que Junts "va a menos" y que los liderazgos no se ajustan a la Catalunya actual.

"La gente de Junts siempre ponemos el país por encima del partido, y el partido por delante de las ambiciones personales", ha concluido.

CELEBRACIÓN DE LA DIADA

Sobre la Diada de Catalunya, que se celebrará este próximo jueves día 11, ha dicho que Junts llama a la movilización ante una situación de "involución nacional" del Govern del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Ha criticado una "involución nacional, cultural y democrática", y ha criticado que Illa sigue los intereses del Gobierno central y calla ante situaciones como el déficit fiscal y el déficit de inversión en infraestructuras, por lo que Rius cree que hay más motivos que nunca para salir a la calle, según él.

Además, ha asegurado textualmente que el catalán está recibiendo más golpes que nunca, lo que dice que solo se puede solucionar con un hipotético Estado catalán, y también ha dicho que existe "un golpe de estado togado" que se niega a aplicar la Ley de Amnistía.

PRIMER DÍA DE CURSO ESCOLAR

En el marco del inicio escolar, Erra criticado a la consellera de Educación, Esther Niubó, por "no hacer los deberes" en su primer año en el cargo.

"Si tuviéramos que poner una nota a la consellera, aún no la podríamos aprobar", ha dicho.

Así, ha criticado que Catalunya sigue "a la cola en resultados educativos", y ha reclamado a Niubó solucionar los problemas de gestión relacionados con la adjudicación de plazas y defender el catalán en las escuelas.