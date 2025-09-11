Rius (Junts) ve "más motivos que nunca" para manifestarse por la independencia

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha asegurado este jueves que hay "más motivos que nunca" para manifestarse por la independencia de Catalunya antes de asistir a la manifestación de la Diada de este año.

"Hay más motivos que nunca para volverse a manifestar ante un estado que no frena en su ofensiva contra Catalunya. Lo hemos visto esta semana con la sentencia del TSJC en contra del catalán en la educación y los problemas que pone para que sea reconocido como lengua oficial en Europa", ha lamentado en declaraciones a los medios.

Esto, según Rius, demuestra que la "falsa normalidad que pregona el presidente Salvador Illa no es así", tampoco por el hecho de que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no puedan asistir de nuevo a la marcha, ha incidido.