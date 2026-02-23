RNE estrenará en Barcelona la ficción sonora 'Remando al viento' en homenaje a Gonzalo Suárez

Elenco protagonista de 'Remando al viento'. - RTVE

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Radio Nacional de España y la Academia de Cine estrenarán el jueves en el Palau de la Música Catalana una adaptación sonora de 'Remando al viento' para homenajear al cineasta Gonzalo Suárez tras ser distinguido con el Goya de Honor 2026, informa RTVE en un comunicado este lunes.

El evento se celebrará a las 19.00 horas, en la misma semana de los 40 Premios Goya, y será retransmitido en directo por Radio 3 y RTVE Play.

La obra se basa en una versión preliminar del guión cinematográfico de la película de 1988, que valió a Suárez el Goya a la mejor dirección.

Los protagonistas serán los actores Nathalie Poza, Miki Esparbé, Fernando Cayo, Marian Álvarez y Víctor Clavijo, que representarán a los personajes de la historia de Mary Shelley.

La producción está dirigida por Benigno Moreno, la realización sonora es de Mayca Aguilera y la adaptación, de Alfonso Latorre.