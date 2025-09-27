Roberto Palomo ultima un fotolibro sobre las décadas de búsqueda de un familiar desaparecido en 1936

BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista y fotógrafo documental Roberto Palomo está ultimando un fotolibro que reconstruye la desaparición de su bisabuelo al principio de la Guerra Civil en Extremadura y cómo las abuelas del autor recuperaron los restos 87 años después, para reflejar la memoria de su familia "y la de todo un país".

'Hijas del Olvido' es el resultado de 4 años de investigación a raíz de que Silvestre Indias Carvajal desapareció en agosto de 1936 en Feria (Badajoz): "Nunca se supo realmente qué pasó con él más allá de los rumores que corrían por el pueblo", explica el autor en un comunicado.

Palomo (que ha lanzado una campaña en Verkami hasta el 5 de octubre para publicar el libro y también prevé editarlo en inglés) documenta la vida de su bisabuelo y de sus abuelas para transmitir "el dolor de la pérdida y la cura de la herida familiar" de la pérdida durante toda la vida, ya que su hija Silvestra solo tenía 3 años cuando desapareció y su tía abuela María Indias no había nacido.

La investigación de Palomo, que nació en Badajoz y vive entre Extremadura y Barcelona, ha sido indagar en archivos militares, plenos municipales de Feria de los años 20, registros civiles, fotos y horas de entrevistas en el pueblo y con sus abuelas, reflejados en el libro.

En 2021, un trozo de hueso certificó que los restos estaban entre los 20 exhumados en un pozo, a 31 metros, en las afueras de Feria.