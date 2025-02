Roc Casagran publica 'Somiàvem una illa': Tenía ganas de hablar de "un amor del día a día"

Ganador del Premi Sant Jordi, explora temas contemporáneos a través de ocho islas

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor Roc Casagran ha publicado este martes su novela 'Somiàvem una illa' (Univers), con la que ganó en diciembre el Premi Sant Jordi de Novel·la, y explica que tenía ganas de hablar de "un amor del día a día".

"El amor es el motor del mundo, el amor es el que da sentido a la vida. Sin amor no sé si vale la pena vivir, y tenía ganas de hablar de amor que creo que es el timón de cualquier persona", ha dicho en un encuentro con periodistas este martes.

La novela es el relato de una mujer, Carla, que, tras dos baches vitales, intenta reordenar su vida y reflexiona sobre cómo ha llegado hasta el punto en el que está a través de paralelismos con un total de ocho islas.

Casagran afirma que tiene la sensación de que el libro "son ocho cuentos y una novela", en el que, a través de las islas, aborda temas contemporáneos como el turismo actual y si es destructivo o no o la forma de relacionarse con el mundo.

Por otro lado, el autor dice que tenía ganas de hablar de un tipo de amor más cotidiano: "Un amor no de fuegos artificiales, no extraordinario, que no pase nada fuera de lo normal, sino un amor del día a día, de llevar a los niños al pediatra, de que habrá hoy para cenar, de ir a comprar no sé qué. Este amor del día a día".

ISLAS

Casagran asegura que llevaba unos años "obsesionado" con conocer más sobre diferentes islas y que esta motivación la llevó a la novela, para la que seleccionó de una lista de 40 o 50 islas aquellas que le permitirían explicar mejor la historia a través de metáforas.

"El tema de las islas, al principio, no tenía que ser un tema literario, sino que era una cuestión mía personal, de inquietud y de saber cosas extrañas. Y después me di cuenta de que estas inquietudes mías seguramente son inquietudes que comparte mucha más gente y que me podían servir para explicar la historia", añade.

De las islas destaca el hecho de que están rodeadas de agua, "que las incomunica pero al mismo tiempo es el espacio que les permite llegar al continente o a otras islas".

METÁFORAS

"Tengo la sensación que el mundo en el que vivimos es esto. Internet y las redes sociales nos permiten saber qué hace cualquiera en otra parte del mundo, nos permite explicarnos, pero al mismo tiempo nos va cerrando en nuestro espacio más personal, más íntimo", señala.

Sobre las metáforas de las islas, explica que uno de los temas importantes es el sueño de una isla en la que perderse, pero cree que una vez allí tampoco se acabaría de estar satisfecho con la vida: "Siempre soñamos cosas que cuando las tenemos no las valoramos".

Otra metáfora es construir una isla como "búnker y tu propio espacio de privacidad y que no moleste nadie" o cómo las islas simbolizan la relación con otras personas y qué aportan o qué esperanzas o miedos transmiten.

"ESCRIBO COMO UNA MANERA DE COMUNICARME"

Casagran, que es docente de profesión, ha querido definirse como un poeta, pero asegura que no dejará la docencia: "Soy feliz haciendo clase y soy feliz estando con los adolescentes y tocando una realidad diferente de la de los adultos y moviéndome por escenarios diferentes de la vida de escritor".

"Me gusta pensar que me gano la vida haciendo de profesor y mi afición es escribir. Escribo como una manera de comunicarme con los demás y tal vez también como una manera secreta de hacer que quieran, que en el fondo es lo que todos queremos, ser queridos", ha zanjado.