Roca Group inaugura Roca Delhi Gallery, su octavo espacio cultural y primero en India

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Roca Group ha inaugurado Roca Delhi Gallery, un nuevo espacio cultural que pasa a formar parte de su red internacional de Roca Galleries orientados al diseño en Barcelona, Madrid, Lisboa, Londres, Shanghái, Pekín y São Paulo.

Concebido como un punto de encuentro para la arquitectura, el diseño y la innovación, el nuevo centro "subraya el compromiso a largo plazo del Grupo con India, uno de sus mercados globales más dinámicos y estratégicos", informa el grupo en un comunicado este martes.

El Managing Director de Roca Group India, Nirmal Kumar, ha destacado que Roca Delhi Gallery "marca un hito importante para el Grupo en un país que ocupa un papel central" en su estrategia global", al tiempo que refleja una clara apuesta por India y el impulso de la evolución del diseño y la innovación, en sus palabras.

Diseñado por el estudio Ultraconfidentiel, Roca Delhi Gallery presenta las soluciones para el espacio de baño más avanzadas de Roca para "concebir nuevas formas de interpretar el baño y la vida contemporánea", desde tecnologías cerámicas de alto rendimiento hasta opciones que combinan confort, eficiencia y estética.

El edificio acoge además un espacio dedicado a su filial Laufen, que propone una atmósfera distinta y complementaria al espacio principal y con una paleta más oscura e íntima que "realza el carácter escultórico y la precisión técnica de las colecciones premium de la firma".

La presencia de Roca Group en India comenzó en 2006 mediante una 'joint venture' con Parryware, compañía de la que pasó a ser propietario único en 2011, y actualmente el Grupo tiene siete plantas de producción en India y una "amplia red de distribución nacional".