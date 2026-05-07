Roca propone incorporar a su consejo a Relat (Fira), Rodríguez (Molins) y Casals (Casals)

Archivo - Edificio de Roca Group - ROCA GROUP - Archivo

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Roca Group propondrá a los accionistas de la compañía incorporar como nuevos consejeros al presidente de Fira de Barcelona y MatHolding, Pau Relat; al presidente de la cementera Molins, Julio Rodríguez, y al director general de la Editorial Casals, Ramon Casals, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado La Vanguardia, la propuesta se presentará en la junta general ordinaria del 18 de junio, y si se acepta supondrá incrementar de 8 a 11 los asientos del consejo de administración, lo que "se enmarca en la estrategia de crecimiento de la empresa y voluntad de fortalecer la gobernanza de la misma".

El resto de los consejeros del máximo órgano de gobierno de la compañía especializada en productos para el baño son el expresidente del grupo, Santiago de Gomar, Georgina Barangé, Elisa de Gomar, Silvana Velasco, Josep Roca, Gabriel Pich-Aguilera y Guayente Sanmartín, junto al presidente de la empresa, José María Roca.