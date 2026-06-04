El rock caótico de Geese desafía la lluvia en el Primavera Sound

Decenas de personas durante la primera jornada del Primavera Sound Barcelona 2026, a 4 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Primavera Sound Barcelona 2026 se celebra entre el 4 y el 6 de junio con una previsión de 70.000 asistentes por d - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los neoyorquinos Geese han protagonizado este jueves uno de los conciertos más esperados de la primera jornada del Primavera Sound con su caótica, creativa y muy personal visión del rock, ante un multitudinario público que ha desafiado una lluvia cada vez más intensa.

El de Geese ha sido de los conciertos que ha podido terminarse antes de que las condiciones meteorológicas hayan obligado al festival a cancelar temporalmente sus conciertos en los escenarios principales, sin que se sepa todavía si, o cuándo, se van a retomar.

Antes de eso, con las cabelleras remojadas, la banda ha desplegado su particular imaginario, que alterna la ternura y la estridencia, reimaginando el rock clásico con protagonismo indiscutible de las guitarras, el bajo y la inconfundible y rasgada voz de Cameron Winter.

A sus 24 años de edad, el vocalista de Brooklyn ha liderado una actuación que ha alternado temas de su aclamado álbum 'Getting Killed', de 2025, con canciones anteriores.

Así, refugiándose bajo 'ponchos' y paraguas, el público ha seguido con más cautivación que entusiasmo canciones como 'Husbands', '2212', '100 Horses' o 'Cowboy Nudes', pero ha enloquecido en el tramo final con 'Au Pays du Cocaine', 'Taxes' y 'Trinidad'.

Unas horas antes, a las 17, Cameron Winter, ya había actuado en solitario en el auditorio del festival, que se ha llenado de personas que hacían cola desde el mediodía para escuchar en vivo temas como 'Love Takes Miles' o 'Nausicaä (Love Will Be Revealed)'.

POP ALTERNATIVO, ACÚSTICO Y ELECTRÓNICO

La tarde ha contado también con acento catalán gracias a la actuación de Clara Viñals, con su proyecto Renaldo & Clara, que ha ofrecido ante un público eminentemente local su nuevo trabajo, 'L'encant', un disco pop con una esencia veraniega a la que no ha hecho justicia el tiempo, entonces todavía solo nublado.

Además de 'Repartit', 'Loteria' o 'Amb tu podria estar', la leridana ha ofrecido también temas de discos anteriores, como 'Per fer-te una idea', 'Fent amics' o 'Globus', guitarra, sintetizador y 'omnichord' mediante, y con su parsimonia y sencillez características.

Por unas coordenadas musicales parecidas se han movido los canadienses Men I Trust, aunque con mucha menos presencia electrónica: capitaneados por Jessy Caron y su onírica voz, han surcado con elegancia y pulsaciones lentas el mar del indie-pop desde la guitarra y el bajo.

Así, ante un público con mayoría de presencia extranjera, han tocado 'Say You Can Hear', 'Humming Man', 'Show Me How' o 'Billie Toppy'.

Asimismo, la francesa Oklou, que no ha tenido que cancelar su concierto, ha ofrecido su dance-pop sofisticado con canciones como 'ict' y 'thank you for recording', de su último álbum 'choke enough', entre 'pads' ambientales, flautas y sintetizadores.

OTRAS ACTUACIONES

Entre otros, este mismo jueves también han actuado Aiko el Grupo, que han descargado su pop-punk lleno de ironía como primer concierto en el escenario principal del festival, y Blood Orange, que ha cautivado a la explanada del Fòrum explorando el R&B y el pop con notas funk.

El público resta a la espera de la decisión del festival respecto a los conciertos cancelados temporalmente.