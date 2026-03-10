Rodalies prevé reabrir la R3 entre La Garriga (Barcelona) y Ripoll (Girona) este miércoles

Archivo - Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rodalies prevé reabrir la línea R3 entre La Garriga (Barcelona) y Ripoll (Girona) este miércoles tras un mes y medio sin servicio, han explicado fuentes del sector a Europa Press.

Las mismas fuentes han señalado que la voluntad es realizar un restablecimiento parcial de la línea y que, en todo caso, se mantendrá el servicio alternativo con buses, ya que la línea aún está afectada por reducciones de velocidad.

Como ha avanzado 'El Periódico' este martes, la R3 de Rodalies está cortada en su totalidad desde la revisión de la red que inició Adif tras el accidente de Gelida (Barcelona) el pasado 20 de enero.

El resto de la línea seguirá cortada entre Ripoll y La Tor de Querol (Francia) hasta la primavera por las obras en dos túneles que estaban previstas para 2027 y que se adelantaron para aprovechar el corte.

Además, el tramo entre L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y La Garriga seguirá cortado hasta 2027 por las obras de desdoblamiento de la línea y la remodelación de la estación de Montcada Bifurcació.