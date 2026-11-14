Rodalies registra retrasos en sus líneas este sábado por una incidencia operativa

Archivo - Viajeros cogen un tren de rodalies, en la estación de Sants, a 23 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las líneas de Rodalies registran retrasos este sábado por una incidencia operativa en la red, según ha informado en un apunte en 'X'.

Los trenes circulan fuera de su horario habitual y pueden ver incrementado su tiempo de recorrido, aunque Renfe prevé "normalizar" el servicio durante este fin de semana después del acuerdo alcanzado este viernes con los maquinistas para evitar que tengan que iniciar sus turnos en la estación de Sants de Barcelona.

Rodalies espera que la normalidad se recupere "de manera progresiva", especialmente a partir de este domingo, cuando las medidas de flexibilidad estén plenamente implantadas.