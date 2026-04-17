Rodríguez (CCAM): "El puerto es un escaparate para demostrar al mundo qué es la moda en Catalunya"

El director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat, Moisés Rodríguez, durante la inauguración de la 080 Barcelona Fashion - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat, Moisés Rodríguez, celebra la renovada colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona con la 080 Barcelona Fashion, que ha impulsado su nueva ubicación en el Port Vell de Barcelona: "El puerto es un escaparate para demostrar al mundo qué es la moda en Catalunya".

La 37 edición del evento, que se ha celebrado hasta este viernes y que ha incluido la instalación de una plataforma temporal en el puerto, ha convertido así a la 080 en la "única pasarela del mundo" ubicada en el mar, explica Rodríguez en una entrevista a Europa Press, quien añade que ha permitido a la ciudad demostrar el peso de la moda en Catalunya.

"Somos un tractor de la moda en España, los primeros por facturación dentro del sector", reivindica el director de la entidad, una relevancia relacionada tanto por la industria productiva catalana, gracias a una tradición industrial textil; la industria creativa, con eventos como la 080; y la representación de grandes marcas.

Según los últimos datos de Acció en el informe 'El sector de la moda i la pell a Catalunya', y a los que remite Rodríguez, el conjunto de 953 de empresas de moda y peletería en Catalunya agruparon en 2024 un volumen de negocio de 17.559 millones de euros y emplean a 73.660 personas.

Las marcas son las que acumulan gran parte del peso dentro del sector, con 365 compañías, una facturación conjunta de 14.235 millones de euros a cierre de 2024, un ebitda de 1.569 millones y una plantilla de 60.799 trabajadores.

COOPERACIÓN

Además de la ubicación, esta última edición del evento también ha incorporado al Ayuntamiento y la Diputación en la organización del evento, que se ha materializado en nueva financiación para la 080, que esta edición cuenta con un presupuesto total de 2,8 millones de euros.

"Nos hace crecer, ser mejores y ser más fuertes", ha dicho Rodríguez respecto a este acuerdo de colaboración, en el que cuatro grandes administraciones --Generalitat, Ayuntamiento y Diputación de Barcelona y el Puerto de Barcelona-- apuestan por la 080.

En concreto, la colaboración con el consistorio de la capital, que se enmarca en el Plan Estratégico de Moda 2025-2030, se ha materializado en un convenio de tres años, hasta 2028, con una inversión anual de 1 millón de euros, repartidos en las dos ediciones anuales de la 080, además del apoyo a la ubicación, que en esta última edición ha sido de otros 500.000 euros.

La Diputación, por otro lado, cuenta con su propio convenio de colaboración, "en virtud del impacto económico del sector en la provincia", con una inversión de 75.000 euros, mientras que el trabajo con el Puerto de Barcelona se ha centrado en la accesibilidad y preparación del espacio.

RETOS

De cara al futuro, Rodríguez prevé que la moda se enfrente a retos como la globalización, que en los años 80 llevó al sector a deslocalizar las cadenas de suministro, así como la innovación o el talento.

"Desde la 080 tenemos identificados estos valores, y si miramos el calendario hacemos una clara apuesta por el talento. Lo que necesita ahora cualquier sector, entre ellos la moda, es un crecimiento sostenido y orgánico para ser competitivos en un mundo cada vez más difícil", añade.

BARCELONA

Con su primera edición en el Port Vell, la 080 también ha dejado atrás el Recinto Modernista de Sant Pau, que había acogido las últimas ediciones del evento: "Venimos de una ubicación que habla de tradición modernista y excelencia, y sabíamos que buscábamos un espacio que pudieses estar a la altura".

La unión con la ciudad, explica el director del CCAM, es evidente, en referencia al nombre, 080, los tres primeros dígitos del código postal de la ciudad, una relación con la capital catalana reforzada ahora por su colaboración con el Ayuntamiento.

"Tenemos una apuesta por el '080'. No está en los planes cambiar de ubicación", ha defendido Rodríguez.