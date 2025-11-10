Rodríguez (PP) cuestiona la ruptura de Junts con el PSOE por mantener cargos "en empresas públicas"

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha cuestionado este lunes la ruptura anunciada por Junts con el PSOE: "No encontramos explicaciones a que mantengan determinados cargos en empresas e instituciones públicas".

"Esto nos hace dudar de hasta qué punto esta ruptura será real o no", ha dicho en una rueda de prensa este lunes, en la que ha afirmado textualmente que si un partido rompe con otro lo hace con todas las consecuencias.

Rodríguez ha asegurado que el PP no ha iniciado "absolutamente ningún tipo de negociación" con Junts tras el anuncio de los de Carles Puigdemont de romper su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez, más allá, ha dicho, de las iniciativas que ya están encima de la mesa y que se someten a votación en el Congreso.

"La pérdida de la mayoría de investidura y de la mayoría parlamentaria no tiene absolutamente ningún efecto sobre el presidente del Gobierno", ha apuntado, y ha afirmado también que en Catalunya hay unos 60 gobiernos municipales con pactos entre Junts y socialistas.

ELECCIONES "CUANTO ANTES MEJOR"

Así, ha señalado que "la única salida a la parálisis del Gobierno de Pedro Sánchez, del que se cumplen dos años, es una convocatoria de elecciones anticipadas cuanto antes mejor".

"Han sido 2 años marcados por la sombra de la corrupción en todo su entorno", y ha agregado que no ha habido ninguna mejora para los catalanes durante la legislatura.

También ha criticado la falta de presupuestos, tanto del Estado como de la Generalitat, y ha lamentado "el error de Salvador Illa de condicionar su investidura a decisiones que no corresponden al propio Govern de la Generalitat", en referencia a la financiación pactada con ERC.

En este sentido, sobre el retraso en el cumplimiento del acuerdo de financiación, ha apuntado que "cuanto más lejos se sitúen esos logros, más probabilidades hay de que pueda haber un cambio de gobierno y, por tanto, un cambio de orientación al respecto".

GOBIERNO VALENCIANO

Preguntado por la dimisión del presidente valenciano Carlos Mazón y las negociaciones con Vox para elegir a su sustituto, Rodríguez ha lamentado que "en Valencia se ha producido lo que ya hace tiempo que algunos querían que pasara, que era la dimisión de Mazón".

"Detrás hay una intencionalidad por parte del Gobierno de España de atacar constantemente a todas las comunidades que están gobernadas por el PP, y la de Valencia es un caso, pero lo estamos viendo también en Andalucía, Castilla y León, Galicia y hasta en Extremadura", ha dicho.

Respecto a Vox, ha asegurado que las relaciones "son las que son, ni buenas ni muy malas", y ha indicado que mientras el PP es un partido de gobierno, Vox se mira las cosas desde la barrera y cada uno tiene sus propios intereses, en sus palabras.