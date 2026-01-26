Rodríguez (PP) ve "insostenible" la situación de Rodalies y pide la dimisión de Puente y Paneque

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha tildado este lunes de "insostenible" la situación de Rodalies en Catalunya, y ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, que son, a su juicio, los máximos responsables en este ámbitoen el Gobierno y la Generalitat.

"Es de una incompetencia manifiesta. Y mientras algunos están distraídos creando nuevas empresas que les permiten seguir en los gobiernos y no sirven absolutamente para nada, los ciudadanos sufren un servicio más que deficiente", ha asegurado en una rueda de prensa en la sede del partido.

Rodríguez ha acusado al Govern de Salvador Illa de estar "absolutamente desorientado con el caos que se ha vivido en Rodalies" y de ir textualmente con mucho cuidado con a quién y cómo exigen soluciones.

"No nos da la sensación de que desde el Ministerio hayan tenido mucha preocupación por lo que estaba pasando en Rodalies de Catalunya", ha agregado.

Y, en oposición al debate sobre la gestión de Rodalies con la empresa mixta, ha pedido centrarse en cuestiones operativas con un plan de choque con infraestructuras, más personal, informes trimestrales de evolución y más mantenimiento, entre otras cosas.

CRÍTICAS POR DESINVERSIÓN

Preguntado por las críticas que otros partidos hacen al PP por la desinversión en Rodalies durante los gobiernos populares, Rodríguez ha apuntado que hace 8 años que gobierna el PSOE, quien ha afirmado que debe rendir cuentas.

"Lo que estamos sufriendo hoy no es culpa de otros gobiernos de la historia, sino que es culpa del pasado más reciente, que son estos 8 años del gobierno del PSOE", ha sostenido.

También ha afirmado que Renfe y Adif "han sido colonizadas por el PSOE y estaban en su momento más ocupadas sirviendo comisiones a determinados políticos".

"La situación tanto de Rodalies como del ferrocarril en general es fruto de un Gobierno irresponsable que 8 años después ha tenido más afán de controlar las empresas públicas y tapar la corrupción que de ejercer y gobernar con diligencia sus competencias", ha concluido.