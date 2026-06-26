Rodríguez sobre su salida de la secretaría general del PPC: "He hecho todo lo que tenía que hacer"

Archivo - El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya (PPC), Santi Rodríguez, ha defendido una renovación en el partido ante su inminente salida de secretaría general, que se materializará este sábado en el congreso: "Después de 5 años he hecho todo lo que tenía que hacer".

Lo ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press este viernes, la última como secretario general, en la que ha asegurado que no repetirá en el cargo porque se "lo han pedido", aunque afirma que sabía que era un cargo en interinidad.

"Entiendo que si el liderazgo tiene que continuar siendo exactamente a través de Alejandro Fernández, tiene que haber un revulsivo", ha sostenido sobre el presidente del partido y único candidato a la reelección.

Preguntado por quién cree que debería sustituirle en el cargo y por si considera que el portavoz en el Parlament, Juan Fernández, sería la persona idónea, Rodríguez ha apuntado que tiene su opinión, pero rechaza manifestarla: "Soy libre, pero lo que no quiero es armar un pollo".

LAS DIFERENCIAS "SE HAN MAGNIFICADO"

Rodríguez ha asegurado que, en la ponencia que se debatirá y votará durante el congreso, el partido se desmarca "de las posiciones de los partidos nacionalistas y del propio PSC", y ha subrayado que el PP no se resigna a no gobernar nunca en Catalunya.

El PP catalán celebrará este sábado su primer congreso después de ocho años y reelegirá a Alejandro Fernández como su presidente con la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con la incógnita de quién será quien finalmente sustituya a Rodríguez como número 2 del partido en Catalunya.

Cuestionado por si esta figura se elegirá buscando encontrar un mayor consenso entre las diferentes posiciones internas del partido, Rodríguez ha asegurado que "se han magnificado a lo largo del tiempo las discrepancias que fueron puntuales entre Alejandro Fernández y Feijóo".

ELECCIONES ANTE EL "BLOQUEO"

Por otra parte, preguntado por si hay margen para que el PP pueda sumar votos para una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, el también diputado en la Cámara baja ha afirmado que "no hay negociaciones" abiertas.

"Hay un bloqueo y la única cosa que puede pasar es que el presidente disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas", y ha tildado la situación de absolutamente insostenible por la pérdida de la mayoría de apoyo al Gobierno.

Sobre la relación del PP con Junts, ha dicho que hay "discrepancias de fondo en determinados tipos de políticas", expresadas en el modelo de país que plantean ambos partidos, pero ha subrayado que hay otros ámbitos en los que coinciden y ha suscrito las palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, sobre que la situación actual no es la misma que en 2017.