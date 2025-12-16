'Romería', 'Sirat' y 'Sorda' lideran las nominaciones de los 18 Premis Gaudí

Archivo - El Premio Gaudí durante el photocall de los XVII Premis Gaudí de cine, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), a 18 de enero de 2025, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las películas 'Romería', de Carla Simón, con 13 nominaciones, 'Sirat', de Oliver Laxe, con 12, y 'Sorda', de Eva Libertad, con 10, lideran las nominaciones de los 18 Premis Gaudí.

Lo han anunciado este martes los intérpretes Laura Weissmahr y La Dani en un acto en La Pedrera de Barcelona para unos premios que se entregarán el 8 de febrero en una gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Tras estos tres filmes siguen en nominaciones 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart, y 'Frontera', de Judith Colell, con 8; 'Tardes de soledad', de Albert Serra, y 'La furia', de Gemma Blasco, con 6, y 'Esmorza amb mi', de Iván Morales, y 'Molt lluny', de Gerard Oms, con 5.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)