Romero afirma que entrarán los Presupuestos "acordados" y pregunta si Junts apoyará la financiación

Archivo - La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha reiterado este miércoles que entrarán el proyecto de Presupuestos de 2026 al Parlament una vez estén "acordados" con ERC y Comuns, y ha preguntado también a Junts si apoyarán la nueva financiación.

"Lo mejor para Catalunya es que haya Presupuestos. El Govern de la Generalitat quiere Presupuestos", ha recalcado en respuesta a una interpelación del diputado de Junts Toni Castellà, que le ha pedido que reclame al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que cumpla con su compromiso de presentar las cuentas a la Cámara.

Después de que Castellà haya acusado a Romero de no cumplir con su responsabilidad, Romero ha admitido que es mejor tener Presupuestos que una prórroga presupuestaria, pero ha defendido que la prórroga también permite hace "muchas cosas.

"Se pueden hacer cosas con prórroga presupuestaria. Es más complejo, más lento, pero se pueden hacer cosas. Y más si puedes incorporar suplementos de créditos, como ya hemos podido hacer", ha manifestado.

Pese a exponer el crecimiento del Presupuesto de la Generalitat en los últimos años y la situación de bonanza económica de Catalunya, ha advertido de que deben atenerse a limitaciones como la regla de gasto y para reducir la deuda de la Generalitat, que asciende a los 90.000 millones, ha dicho.

Tras negar que pedir contención presupuestaria suponga hacer recortes, como ha sostenido Castellà, Romero ha reivindicado que las cuentas de la Generalitat crecerán un 3,3%, y ha aprovechado para pedir a Junts que tiendan la mano para poder sacarlos adelante "como hizo el PSC cuando estaba en la oposición".

"Nos gustaría que pudiera haber un acuerdo mayoritario", ha reclamado la consellera, que ve margen también para entenderse con Junts en la cuestión de la negociación de la financiación singular.

FINANCIACIÓN

Según Romero, están trabajando con el Gobierno para cumplir con el modelo de financiación que pactaron con ERC, que debe ser "solidario pero respetando el principio de ordinalidad".

"Me gustaría saber si el grupo de Junts en el Congreso le dará apoyo" más allá de las discrepancias que puedan tener al respecto, ha añadido la consellera, que ha pedido el máximo de apoyos posibles en esta cuestión.

Sin embargo, Castellà ha asegurado que mantienen una gran diferencia al respecto: "Suenan palabras como solidaridad y eficiencia. Pero es que nosotros decimos, cesión del 100% de los impuestos. Soberanía, gestionarlos todos. Y que toda la solidaridad la decida la Generalitat. A esto se le llama concierto".