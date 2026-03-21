Romero afirma que Montero tiene "cero" responsabilidad de que Catalunya no tenga Presupuestos

La consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, durante una rueda de prensa posterior a una reunión del Consell Executiu extraordinario, en el Palau de la Generalitat, a 19 de marzo de 2026 - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene "cero" responsabilidad de que Catalunya no tenga Presupuestos tras no alcanzar un acuerdo con ERC.

Lo ha dicho en una entrevista de 'eldiario.es' recogida por Europa Press este sábado, preguntada por la cesión del IRPF a Catalunya, cuestión que acordó el Govern con los republicanos.

Al preguntársele por si se está ganando tiempo para que Montero deje de ser ministra para que pueda haber un acuerdo con el IRPF, Romero ha asegurado que no está "nada de acuerdo con esas lecturas que se hacen de que ella es la culpable de no sé cuántas cosas que no pasen en Catalunya".

"Todos somos conscientes del ruido que ha generado el modelo de financiación en España y las dificultades de convencer a muchas comunidades autónomas de la importancia y de la necesidad de que este modelo siga adelante", ha sostenido.

En este sentido, en otra entrevista este sábado en 'Rac1', la consellera ha subrayado que en el Gobierno "no han cambiado de opinión" respecto a la recaudación del IRPF y ha asegurado que está de acuerdo con el Ejecutivo central con que la prioridad es cambiar el modelo de financiación autonómica.

"TENDREMOS UNOS BUENOS PRESUPUESTOS"

En la misma entrevista de 'Rac1', Romero ha apuntado que el Govern no está en el escenario de una convocatoria electoral y ha afirmado: "Confío plenamente en que tendremos unos buenos Presupuestos".

"Solo tenemos un escenario, que es que haya Presupuestos. Nos lo ha dicho ERC, lo hemos escrito en un comunicado. Yo no entendería que en junio o julio, antes de acabar el período de sesiones, no los tuviéramos", ha zanjado.

Por otra parte, respecto a las medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, Romero ha explicado que el Govern está "revisando" algunos impuestos propios para rebajar o eliminar algunas de las tasas que afectan, por ejemplo, al sector pesquero o agrícola.

"Estamos trabajando para llevar el martes algún elemento de política fiscal", aunque ha asegurado que no está sobre la mesa rebajar el tramo autonómico del IRPF.