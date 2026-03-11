Romero critica que el PP recete bajar impuestos para ayudar a familias ante la guerra: "No me cuadra"

La consellera de Economía, Alicia Romero, durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 11 de marzo de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha reprochado al portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, que pida bajar impuestos como el IRPF para mitigar las consecuencias que pueda tener la guerra en Oriente Medio en el precio de la energía y combustible: "Su receta es bajar recursos para poner más recursos a las familias. No me cuadra".

"Si su receta es bajar impuestos, decir no al modelo de financiación, decir no al FLA, ¿Cómo quiere usted hacer frente al escudo social, dar ayuda a los sectores económicos...?", ha dicho en respuesta a una interpelación del portavoz popular en el pleno del Parlament este miércoles.

La consellera ha recriminado también al PP haber votado en contra de un decreto que reducía el tramo autonómico del IRPF para tramos de menos de 33.000 euros tras acusar Fernández al Govern de no tener "voluntad política" para bajar los impuestos propios.

Romero ha apuntado que esta semana se reunirá la comisión interdepartamental del Govern con agentes sociales y económicos "para ir monitorizando esta situación y tomar las medidas adecuadas", también en coordinación con el Gobierno central.

JUAN FERNÁNDEZ

El portavoz popular ha recordado a Romero que con la guerra en Irán sube la energía, la gasolina y los costes de producción y que, ante esta situación, lo que se debe hacer es bajar los impuestos "para compensar".

Fernández ha asegurado que Catalunya cuenta con algunos de los tramos autonómicos de IRPF más elevados de España, lo que cree que penaliza a los catalanes porque deben hacer frente a la inflación partiendo de una presión fiscal más elevada.

Ha añadido que las medidas de alivio fiscal se pueden hacer sin necesidad de pedir más competencias ni financiación, aunque para ello es fundamental dejar de presentar un "presupuesto soviético que engrosa el aparato político y empobrece a la ciudadanía".

"La Generalitat tiene herramientas, competencias fiscales y capacidad para actuar sobre el tramo autonómico del IRPF. No faltan herramientas, falta voluntad política", ha subrayado.

"Responderemos claramente con las medidas que haga falta, no solo para los sectores económicos, sino también para las familias en función de las consecuencias de esta guerra, de este conflicto que me gustaría que ustedes también denunciaran", ha zanjado.