Romero (Cs) defiende un "patriotismo cívico" para celebrar el 12 de Octubre

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Cs, Kevin Romero, ha defendido este domingo, 12 de Octubre, un "patriotismo cívico" que luche por los intereses generales de los españoles.

"España no la pueden defender los que la roban, como estamos viendo últimamente con todos los casos que rodean al Partido Socialista", ha declarado a la prensa antes de la manifestación del 12 de Octubre en Barcelona convocada por Espanya i Catalans Movimiento Cívico y Cataluña Suma por España.

También ha explicado que Cs trabaja para "volver a ser parte fundamental" de la política española y defender la sensatez y el centro político, ha dicho.