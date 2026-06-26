Romero cuantifica el impacto de los Next Generation en el PIB catalán en el 6,2% hasta 2027

Archivo - La consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha cuantificado este viernes el impacto de los fondos Next Generation EU en Catalunya en el 6,2% del PIB hasta 2027, según los análisis del Govern.

Lo ha dicho en el cierre de la jornada 'L'impacte dels fons Next Generation a Catalunya', en la que también han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el director de la Comisión Europea (CE) en Barcelona, Manuel Szapiro; el director adjunto de Joint Research Centre de la Comisión Europea, Carlos Torrecilla, y el director general de Análisis económico del Ministerio de Economía, Eduardo Aguilar.

Ha considerado que se trata de "una buena cifra" y ha explicado que han encargado varios proyectos de evaluación para conocer el comportamiento de estos fondos en los distintos ámbitos de la economía catalana, que podrán presentar en otoño.

Según Romero, los 10.180 millones de euros captados en fondos han tenido un impacto real en la economía y un efecto multiplicador: "De estos 10.000 millones podremos conseguir que impacten en la economía en 15.000, es decir, de cada euro que conseguimos, realmente lo que estamos revirtiendo en la economía es 1,5", ha ilustrado.

También ha augurado que el impacto todavía se notará en el futuro: "Nos dicen los datos que probablemente el impacto no sea de hoy, el impacto será también en el futuro. En los próximos años, las empresas aumentarán un 15% su facturación".

BUEN MOMENTO ECONÓMICO

La consellera ha dicho que los fondos han llegado a una economía que tiene un rumbo positivo, que ha ejemplificado con el crecimiento del PIB del primer trimestre (2,9%), el aumento de las exportaciones, la atracción de inversiones y los datos de ocupación: "Tenemos datos positivos".

Ha celebrado que, con la pandemia, la UE impulsara este mecanismo extraordinario: "Fuimos capaces de tener visión en Europa, de tener ambición. Europa recuperó su espíritu para poner sobre la mesa un plan de recuperación y resiliencia".

Y ha confiado en que este espíritu de entonces "no desaparezca y se mantenga" en el futuro próximo para dar una respuesta unitaria a los retos globales reflejados en los informes Draghi y Letta.

EDUARDO AGUILAR

Por su parte, el director general de Análisis Económico del Ministerio de Economía, Eduardo Aguilar, ha asegurado que Catalunya y su administración han estado siempre "volcados en el plan de recuperación", y que se ha hecho patente tanto en la fase de diseño, como en el seguimiento, en la ejecución y en la evaluación.

Ha valorado que los fondos europeos tras la pandemia han sido una salvaguarda, más que no un elemento de rescate, como ocurrió con la crisis de 2012, en que se necesitó financiación corriente, por lo que "posiblemente no sea tan visible para la ciudadanía el efecto final de esta naturaleza más catalítica del plan".

El director general ha considerado que el modelo de gobernanza de estos fondos ha sido pionero, y que tal vez ha estado "muy sobrecargada burocráticamente, pero porque no existía a nivel europeo", aunque ha tenido un gran impacto en ámbitos como, por ejemplo, la transición energética, entre otros.