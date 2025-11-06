Romero espera tener en 2026 unos buenos Presupuestos con un nuevo modelo de financiación para CCAA

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha abogado por empezar el 2026 con unos buenos Presupuestos catalanes que vayan acompañados por una propuesta del Gobierno para implementar un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas (CCAA).

Lo ha dicho este jueves en la 30 edición de la Jornada dels Economistes, organizada en Barcelona por el Col·legi d'Economistes de Catalunya y a la que han acudido la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, y el teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, además del decano del CEC, Carlos Puig de Travy.

Romero ha lamentado que el sistema de financiación actual está caducado y ha asegurado que están trabajando para tener un modelo "más maduro, más moderno, más eficiente" y que dé mucha más responsabilidad a las comunidades autónomas.

"Si tenemos este nuevo modelo sobre la mesa, espero, creo, sinceramente somos positivos porque llevamos mucho tiempo trabajando, que tendremos un buen presupuesto para el 2026", ha augurado la consellera, que ha pedido a los economistas que les ayuden a empujar la aprobación de las cuentas.

A su juicio, una mayor dotación económica permitirá a la Generalitat hacer durante el año que viene las grandes políticas que tiene previstas, así como aumentar los 3.000 millones de euros en inversiones en Catalunya con los que prevén cerrar el 2025.

Por su parte, Puig de Travy ha pedido invertir en educación e infraestructuras, al tiempo que trabajar para crear un entorno regulatorio ágil y previsible: "Y con unos impuestos que ayuden también, eh, consellera", ha bromeado.

"En tiempos de cambio, nuestro trabajo es dar rigor, datos, análisis y poner todo esto al servicio de las decisiones públicas y privadas. Somos constructores de consejos, somos aliados del cambio y arquitectos del progreso sostenible", ha aseverado.

En este sentido, ha reivindicado el papel de los colegios de economistas para erigir una "profesión viva" y capaz de adaptarse a los cambios, sobre todo en un entorno desafiante marcado por las tensiones geopolíticas y la inteligencia artificial (IA).

Puig de Travy ha defendido que la jornada de este jueves tiene como objetivo "contribuir al progreso económico y social de Catalunya a través del conocimiento, del debate y del compromiso profesional", uniendo la academia con los profesionales y abordando todas estas cuestiones.

ENCONTRAR UN "EQUILIBRIO"

Valls ha aceptado las críticas relacionadas con el aumento de la seguridad jurídica en el ámbito regulatorio, pero ha defendido que la regulación debe existir para que se pueda vivir en las ciudades.

A su juicio, este es un debate que estará presente en los próximos años, sobre todo en ámbitos como la vivienda, ya que se debe mantener un "equilibro" entre que los ciudadanos y, en concreto, puedan vivir en Barcelona, y la generación de negocio.

Para Moret, este equilibro también tiene que tener en cuenta otros factores como la competitividad la sostenibilidad, la innovación y la transformación, algo que se puede lograr gracias a la colaboración público-privada.

"Tenemos que construir propuestas y lógicas permanentemente buscando equilibrios", ha subrayado Moret, que también ha reivindicado la voz diversa de los 311 municipios de la demarcación de Barcelona que representa la Diputación.