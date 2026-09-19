Romero insta a los partidos a trabajar de forma conjunta para el nuevo modelo de financiación

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha instado a los partidos políticos a trabajar de forma conjunta para el nuevo modelo de financiación: "Los recursos deben llegar en forma de soluciones", ha informado el Govern en un comunicado este sábado.

Por eso, ha pedido a las formaciones políticas que sean "pragmáticas y útiles" para la ciudadanía, este sábado durante su intervención en el acto 'Dos anys construint el futur. Un debat des del Maresme sobre la Catalunya que avança' en Mataró (Barcelona), en el marco del programa que llevan a cabo este sábado todos los consellers en diversos puntos de Catalunya con motivo de los dos primeros años de legislatura.

Romero ha hecho un repaso de los logros alcanzados por el departamento estos dos años y ha destacado dos: aprobar los presupuestos de la Generalitat para el 2026 y poner las bases del modelo de financiación.

También ha puesto de relieve el trabajo realizado por la Conselleria "junto a las empresas, intentando ayudarlas a resolver sus problemas y que puedan crecer e innovar" y de los ayuntamientos.

"Las administraciones debemos ponerlo fácil, no generar problemas, poner las condiciones para que pasen cosas: eso significa infraestructuras, energía, agua, talento", ha añadido.

Además, la consellera ha participado en una mesa redonda con los empresarios Pim Esperalba, de Bobo Choses, Marc Martinell, de Minoryx Therapeutics y Maria José Sánchez, de Los Extremeños, con los que ha conversado sobre el impacto que ha tenido la acción del Govern en el tejido empresarial y los principales retos de futuro del sector.

EL MARESME

El presupuesto de la Generalitat para 2026 prevé invertir 66 millones de euros en el Maresme, un 5,3% más que en las últimas cuentas aprobadas, con compromisos plurianuales hasta 2029 por valor de 43 millones de euros.

Asimismo, hasta el 30 de junio, la comarca ha captado 236 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU, distribuidos a través de convocatorias y licitaciones estatales y de la Generalitat, que han llegado a más de 10.000 beneficiarios, principalmente empresas, autónomos y particulares.