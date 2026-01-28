Romero pide a Junts aclarar si apoyará la financiación o renunciará a "a 4.700 millones o más"

La consejera de Economía y Hacienda de Cataluña, Alicia Romero, interviene durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Dalmau, en funciones de presidente, comparece hoy en el pleno - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alicia Romero, ha pedido este miércoles al diputado de Junts, Toni Castellà, que aclare si apoyarán la nueva financiación o renunciarán a la posibilidad de que los ciudadanos puedan disponer de "4.700 millones o más".

"Lo que debe explicar a los ciudadanos es si renunciarán a 4.700 millones de euros o se pondrán a trabajar con el Gobierno y en el Congreso para que sean 4.700 millones o más", ha subrayado en respuesta a una interpelación de Castellà en el pleno sobre dicha cuestión.

Todo ello después de que el diputado de Junts haya acusado a los socialistas de haber incumplido el compromiso adquirido con ERC de negociar "un modelo singular de financiación para Catalunya, un concierto solidario como decían algunos".

Sin embargo, la consellera ha negado la mayor al asegurar que, hasta el momento, han presentado una parte de las cuatro carpetas que se están negociando, y que cuando las cierren se podrá hablar de "una financiación singular para Catalunya".

"¿Qué han negociado? Ni modelo singular ni nada. Mire, aún estamos a tiempo. Sus diputados en Madrid, los de ERC y los de Junts suman 33 diputados que se pueden poner al servicio de conseguir una financiación justa para Catalunya", ha insistido Castellà.

Tras ello, Romero ha acusado a Junts de no haber contribuido en los últimos años a aportar soluciones en materia de financiación, pese a haber podido influir al Estado al respecto.

También ha emplazado a Castellà a aclarar la diferencia que hay entre el concierto solidario que defienden en Junts con el que está actualmente sobre la mesa.