Romero pide a Junts plantear enmiendas a la financiación: "Tenemos una ventana de oportunidad"

La consellera de Economía y Finanzas de Catalunya, Alicia Romero, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) - Jesús Hellín - Europa Press

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha pedido a Junts que trabaje para modificar y enmendar el nuevo modelo de financiación durante su trámite parlamentario en el Congreso: "Tenemos una ventana de oportunidad que no había existido en los últimos 14 años. Y, por tanto, me parece que todos hemos de ser responsables", ha dicho.

En una entrevista este sábado de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha asegurado que el concierto económico, que plantea Junts, no tiene apoyos en el Congreso y, por tanto, defiende avanzar en la mejora de la financiación autonómica con este nuevo modelo "reformado, más justo, más igualitario que respeta la ordinalidad".

"El Gobierno de España sabe que si ha de convencer a Junts y ha de incorporarlo, digamos, al consenso con el modelo de financiación, deberá ofrecer alguna cosa", y ha añadido que espera que el Ejecutivo esté abierto a la negociación en temas como la incorporación del elemento del coste de la vida en Catalunya, además de la recaudación del IRPF.

En referencia a Junts ha afirmado que el partido "también es consciente que hay un clamor en Catalunya" a favor de una financiación y que, aunque siempre puede ser mejor, es importante que este modelo se apruebe.

La consellera ha remarcado que el objetivo del Gobierno es que esta reforma se vote en el Congreso antes de acabar el 2026 para que entre en vigor en el 2027, algo que considera "posible" y que, apunta, significaría incorporar 4.700 millones de euros al presupuesto.

SEAT

Preguntada por la situación de SEAT y la planta de Martorell (Barcelona) ha remarcado la importancia del sector de la automoción para Catalunya, que afecta a muchos puestos de trabajo, y ha añadido que trabajarán "incansablemente para que no haya cambios en esta planta" para que no se reduzcan puestos de trabajo porque, defiende, es una de las más competitivas de Europa.

Ha apuntado que "ha habido una cierta crisis con el tema del vehículo eléctrico", aunque ha dicho que hay tiempo para trabajar para que esta marca, que califica como histórica, no desaparezca.