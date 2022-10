Romero (PSC): "No falcaremos el Govern de Aragonès porque no confiamos"

Dice que si ERC quiere una legislatura estable deberá "sentarse, dialogar y negociar"

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha reiterado la voluntad de su partido de negociar los Presupuestos de la Generalitat para 2023 aunque ha asegurado que no apoyarán el Govern: "No falcaremos el Govern de Aragonès porque no confiamos".

En una entrevista en el diario 'El Nacional.cat' recogida por Europa Press este sábado, ha destacado que ahora lo más importante es que el Govern y el PSC negocien las cuentas catalanas, y le ha advertido a Aragonès: "Que no se piense que el PSC le dará los votos gratuitamente".

Ha asegurado que se le hace difícil pensar que el nuevo Govern pueda durar basándose --ha dicho-- en el primer pleno del Parlament celebrado esta semana, y que si Aragonès quiere una legislatura estable, "solo tiene una opción: sentarse, dialogar y negociar".

Romero ha lamentado que según ella Aragonès dialogue con el PSOE en el Congreso y no lo haga con el PSC en el Parlament para aprobar las cuentas, y ha asegurado que aunque ERC apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los de Salvador Illa no harán "un intercambio de cromos".

Preguntada sobre la destitución del hasta ahora comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Joan Maria Estela, por parte del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, Romero ha dicho textualmente que Aragonès es el máximo responsable de esta situación y que le reclama "no generar más problemas".