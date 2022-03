Romeva cree que la militancia de PSOE y PSC está "incómoda" con la postura de Sánchez sobre el Sáhara

Tacha la posición de Sánchez de "equivocación garrafal"

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exconseller Raül Romeva ha considerado este domingo que la militancia del PSOE y del PSC está "incómoda" con la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al plan de autonomía para el Sáhara planteado por Marruecos.

En declaraciones a los periodistas previas al acto memorial de ERC a los Fusilados del Camp de la Bota en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha defendido que la posición de Sánchez responde a su voluntad de "poner en valor las apuestas colonialistas del régimen del Marruecos en relación al Sáhara".

Ha dicho textualmente que se trata de un gravísimo error y una "equivocación garrafal", ha pedido actuar desde una perspectiva política regional que permita un alcanzar un equilibrio, y ha instado a Sánchez a dar explicaciones.

"Se trata de un cambio de registro muy repentino, que no estaba previsto y sorprende por su incoherencia", ha dicho Romeva, que ha recalcado que el Gobierno, hasta ahora, había buscado un equilibrio para defender los derechos del pueblo saharaui.

DEPENDENCIA DEL GAS

También ha sostenido que la dependencia del gas hace que España sea vulnerable y dependiente de la geopolítica, por lo que ha pedido "acelerar la soberanía energética" del país.

En este sentido, ve "delicadas" las relaciones con Argelia, por lo que ha instado a construirlas en un marco de estabilidad regional, para que se puedan consolidar.

En relación con la conmemoración, Romeva ha pedido no olvidar este tipo de hecho, ha asegurado textualmente que el fascismo no ha desaparecido y ha asegurado que "no valen actitudes tenues" ante esto.