Ros (UGT) afirma que Junts votó "en contra del sentir mayoritario" de los catalanes

La secretaria general de CC.OO. De Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, en la ofrenda al monumento de Rafael Casanova por la Diada de Catalunya - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha afirmado que Junts votó este miércoles "en contra del sentir mayoritario" de los catalanes oponiéndose a la reducción de la jornada laboral en el Congreso, que rechazó el proyecto.

Tras la tradicional ofrenda de UGT y CC.OO. al monumento de Rafael Casanova por la Diada de Catalunya, ha asegurado este jueves que no renunciarán a la reducción, por lo que exigen al Gobierno reiniciar el proceso: "Para nosotros defender a Catalunya es, no solo la lengua y la cultura, sino que son los derechos sociales y nacionales, y también los derechos laborales".

A su vez, ha pedido combatir discursos de odio, recordando que "Catalunya es una tierra de acogida", ha mostrado su solidaridad con la paz en Palestina, y ha defendido la inmersión lingüística en las escuelas, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).