Ros (UGT de Catalunya) alerta de "una crisis de poder adquisitivo" por la inflación

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha alertado de que el aumento de la inflación está conllevando "una crisis de poder adquisitivo" de la población, en una entrevista a Europa Press este martes.

Ros ha asegurado que "no es tanto un problema de salarios como del precio de las cosas", y ha explicado que, tras la ola inflacionaria provocada por el inicio de la guerra de Ucrania, los precios se han mantenido altos y que, a pesar del aumento de los sueldos que ha habido desde entonces, los precios han subido más que los sueldos.

Ha reiterado la voluntad de que el salario mínimo interprofesional (SMI) alcance el 60% del salario medio, lo que, en Catalunya, se traduciría en un SMI de 19.600 euros brutos anuales, el equivalente a 1.400 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Sin embargo, ha subrayado que "es muy importante también que suban los salarios medios", ya que ha explicado que la media de los sueldos ha subido por el incremento del SMI, pero que los salarios medios no se han incrementado.

Para ello, ha dicho que "quizás ahora sí que es el momento de plantear un pacto de rentas" para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias.

FISCALIDAD

Ros ha planteado la posibilidad de retocar la fiscalidad para mantener el poder adquisitivo a pesar de la inflación, aunque, preguntado por la deflactación del IRPF, ha dicho que nadie le ha mostrado "los datos de qué supone" la no deflactación.

Ha dicho que, para mantener el estado del bienestar y ante el aumento del coste de vida, "es necesaria una fiscalidad más progresiva, tanto para las personas como para las empresas".

Además, ha planteado la posibilidad de controlar los precios en sectores como la energía, la vivienda o la alimentación para que "las empresas ganen dinero y las personas tengan unos precios razonables".

SUBIDAS DE SUELDOS

Preguntado por el posicionamiento de las patronales ante la petición de aumentar los sueldos, Ros ha lamentado que, en los debates públicos digan que sí, pero que "donde se ve la voluntad, que es en los convenios colectivos, cuesta".

"Muy bien los discursos que hacen, pero se debe ver en los convenios colectivos, y otro elemento es que van hablando, van hablando, pero cada vez que hay una subida del SMI, no están de acuerdo", ha dicho.