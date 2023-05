Ros (UGT) reivindica "que el sindicalismo es útil y necesario" tras la reforma laboral

BARCELONA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reivindicado este lunes, 1 de Mayo, que "el sindicalismo es útil y necesario" por los efectos de la Reforma Laboral.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación convocada por UGT y CC.OO. de Catalunya, y ha añadido que la "parte oscura" son los salarios.

"No es verdad que no puedan subir los salarios", ha dicho, y ha recordado que en 2022 se alcanzaron acuerdos y que tras los pactos las empresas pagaron, por lo cual, según él, no es que no pudieran: es que no querían.