Archivo - El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, durante la concentración por el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a 28 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha hecho un llamamiento a que las personas que estén dudando o pensando en abstenerse se movilicen y vayan a votar, y ha recordado que en las elecciones del próximo domingo su voto y el de los 'superricos' valen "lo mismo".

"Si no queremos que pase lo mismo que en Estados Unidos, si no queremos que pase lo mismo que en Argentina, si no queremos que pase lo mismo que en Italia, en el Estado español no podemos votar lo mismo", ha expresado ante los medios de comunicación este lunes durante una asamblea en Barcelona, donde ha afirmado que la situación de las personas en estos países es peor de lo que estaba antes de que gobernara la derecha.

El líder sindical ha asegurado que si en esta legislatura no se ha aprobado la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas o los decretos de vivienda ha sido porque "la suma del piquete de PP, Vox y Junts han tumbado estas políticas", por lo que ha hecho un llamamiento a movilizarse para que haya políticas de izquierdas.

Ha afirmado que no se han recuperado todos los derechos desde la crisis de 2010, tras lo que ha explicado que "hace falta votar con fuerza de izquierda para seguir el proceso de recuperación" de estos.

Sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de implantar un nuevo impuesto a los fortunas de más de 100 millones para promocionar vivienda protegida, blindar pensiones y una prestación por la crianza de hijos, Ros ha afirmado que "es importante que haya una fiscalidad para los superricos y es importante que la fiscalidad de las grandes empresas sea mucho más alta de lo que es ahora".

COMBATIR LA ULTRADERECHA

Preguntado por una imagen en la que se puede ver al líder de Vox, Santiago Abascal, con un megáfono en el que hay una pegatina en la que pone 'FUCK UGT', Ros ha defendido que es una demostración de que molestan a la extrema derecha, por lo que van "por el buen camino".

Ha reivindicado que Vox vaya con una pegatina contra el sindicato o que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les llame basura sindical, refleja lo que es la extrema derecha, tras lo que ha asegurado que desde UGT ya combatieron a los 'camisas azules' durante el franquismo y también harán "todo lo posible para que los 'camisas azules' de Vox no manden".