Rosa Clará impulsa su expansión en México con la apertura de una nueva tienda en Guadalajara - ROSA CLARÁ
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 19:01
BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La firma de moda nupcial Rosa Clará ha impulsado su expansión en México con la apertura de una nueva tienda en la Colonia Providencia, "una de las zonas residenciales y comerciales más consolidadas y de mayor plusvalía de la ciudad de Guadalajara", informa en un comunicado este miércoles.

La tienda, que ocupa una casa rehabilitada de 250 m2 de terreno y 360 m2 de construcción, se ha transformado en "un espacio que combina la identidad de la marca con el encanto arquitectónico original del inmueble".

La tienda de Guadalajara se suma a la tienda de Ciudad de México, abierta en 2019, y llega en un momento de crecimiento global para la marca, que este año ha inaugurado nuevas tiendas en Houston y Los Ángeles, en Estados Unidos, y que prevé ampliar su red con próximas aperturas en Atlanta, Boston y Washington.

