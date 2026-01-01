Rosalía, Oques Grasses, Bad Bunny y El Último de la Fila, entre los conciertos en Barcelona en 2026

Archivo - La cantante Rosalía durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena, a 7 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

La artista catalana Rosalía con 4 fechas en el Palau Sant Jordi, la banda Oques Grasses con 4 conciertos de despedida en el Estadi Olímpic, Bad Bunny y El Último de la Fila, con 2 Estadi Olímpic cada uno, la gira de retorno de La Oreja de Van Gogh y la vuelta a la ciudad de clásicos como Eric Clapton y Sting son algunos de los conciertos más destacados de 2026 en Barcelona.

Enero se abre con conciertos como Standstill (14 de enero, L'Auditori), Mikel Erentxun (15 de enero, Palau de la Música), Fito y Fitipaldis (16 y 17 de enero, Palau Sant Jordi), Eladio Carrión (24 enero, Palau Sant Jordi) y Alcalá Norte (24 enero, Sant Jordi Club).

El mes se cerrará con el doble concierto de inicio del Barnasants que recordará los conciertos de Lluís Llach en 1976 (27 y 28 de enero, Palau de la Música), Taburete (28 de enero, Razzmatazz), Ferran Palau (30 de enero, L'Auditori) y André Rieu (31 de enero, Palau Sant Jordi).

En febrero, recalarán en Barcelona el grupo Revólver (5 de febero, Paral·lel 62), Los Lobos (5 de febrero, Apolo), un triple concierto de La M.O.D.A. (12, 13 y 14 de febrero, Razzmatazz), el líder de Wilco Jeff Tweedy (12 de febrero, Paral·lel 62), Raye (13 de febrero, Palau Sant Jordi), Julieta (13 de febrero, Sant Jordi Club) y Nathy Peluso (14 de febrero, Palau Sant Jordi).

El mes continuará con Miles Kane (18 de febrero, Razzmatazz), Sidonie en una doble ración (26 y 27 de febrero, Apolo), Judeline (26 de febrero, Sant Jordi Club), Maldita Nerea (28 de febrero, Sant Jordi Club) y Raül Refree + Niño de Elche (28 de febrero, L'Auditori).

DE BAD GYAL A HANS ZIMMER

Marzo abrirá con The Kooks (3 de marzo, Razzmatazz), al que seguirá Maika Makovski (4 de marzo, Palau de la Música), The Divine Comedy (5 de marzo, Apolo), Maria Arnal (8 de marzo, Paral·lel 62), Jeanette (9 de marzo, Palau de la Música), Celtas Cortos (14 de marzo, Sant Jordi Club), Dani Fernández (14 de marzo, Palau Sant Jordi), Leire (15 de marzo, Razzmatazz) y Tarta Relena (19 de marzo, Apolo).

Bad Gyal ofrecerá un triple concierto (20, 21 y 22 de marzo, Palau Sant Jordi) en un final de mes que contará con Suede (25 de marzo, Razzmatazz), la gira de Hans Zimmer (27 de marzo, Palau Sant Jordi) y Ralphie Choo (27 de marzo, Sant Jordi Club).

Abril estará presidido por la gira de Rosalía para presentar 'Lux', que recalará en el Palau Sant Jordi en 4 fechas, el 13, 15, 17 y 18, en un mes con las visitas de Laura Pausini (2 de abril, Palau Sant Jordi), Mobb Deep (5 de abril, Razzmatazz), Tame Impala (8 de abril, Palau Sant Jordi), Anohni (Palau de la Música, 9 de abril) y Louis Tomlinson (12 de abril, Palau Sant Jordi).

Será el mes de los conciertos de Els Amics de les Arts (16 de abril, Palau de la Música), la primera de las fechas de Dani Martín (25 abril, Palau Sant Jordi, donde repetirá el 24 de octubre) y de Machine Head (30 de abril, Razzmatazz).

El ciclón Bad Bunny y el regreso de El Último de la Fila serán los protagonistas del mes de mayo en Barcelona, con las entradas agotadas: el portorriqueño actuará el 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic en las primeras fechas de su gira europea, mientras que el regreso de la banda de Manolo García y Quimi Portet será el 3 y 7 de mayo.

Un mes de mayo con conciertos como el de Eros Ramazzotti (2 de mayo, Palau Sant Jordi), Triquell (8 de mayo, Apolo), Pablo Alborán (8 de mayo, Palau Sant Jordi), Rels B encabezando el Maleducats (9 de mayo, Parc del Fòrum), Eric Clapton (10 de mayo, Palau Sant Jordi), Hijos de la Ruina (15 de mayo, Palau Sant Jordi), Sopa de Cabra (15 y 16 de mayo, Razzmatazz) y P.I.L (29 de mayo, Razzmatazz).

FESTIVALES DE VERANO

Con el mes de junio, llegarán los grandes festivales de la ciudad de Barcelona con el Primavera Sound (4, 5 y 6 de junio, Parc del Fòrum) como uno de los estandartes y un cartel con The Cure, Bad Gyal, Massive Attack, Gorillaz, Doja Cat y The xx, y el Sónar (18, 19 y 20 de junio, Fira de Barcelona Gran Via) en su nueva etapa sin sus fundadores, con una programación que incluye a Skepta, Kelis, Amelie Lens y Modeselektor.

En julio, el Cruïlla Festival (8, 9, 10 y 11, Parc del Fòrum) ha anunciado en su programa a Pixies, Black Crowes, Rigoberta Bandini, Jovanotti, David Byrne, Garbage y Mishima, un mes en el que también se celebrará el Vida Festival (2, 3 y 4 de julio en Vilanova i la Geltrú), con Fatboy Slim, Guitarricadelafuente y Saint Ettiene.

Otros festivales en julio serán el Canet Rock (4 de julio en Canet de Mar), con Buhos y Figa Flawas ya anunciados; el Barcelona Rock Fest (3, 4 y 5 de julio, en Santa Coloma), con Helloween, Twisted Sister y The Offpring, y el Share Festival (24 y 25 de julio, Parc del Fòrum) con Myke Towers y Lola Indigo en el cartel.

El festival Les Nits de Barcelona (julio, jardines del Palau de Pedralbes) ha anunciado a Sting, Diana Krall, Raphael, Mika y Las Migas en su programación, y el nuevo Barts Festival (en junio y julio en el Poble Espanyol) tendrá a Beat, Biffy Clyro, Joan Dausà y Belle & Sebastian en su cartel.

En estos meses de verano también habrá conciertos en sala y pabellones como Ludovico Einaudi (16 de junio, Palau Sant Jordi), Alejandro Sanz (27 de junio, RCD Stadium), Chris Isaak (27 de junio, Paral·lel 62), Pennywise (2 de julio, Razzmatazz), el grupo de Keanu Reeves Dogstar (7 de julio, Paral·lel 62), Chayanne (22 de julio, Palau Sant Jordi), Pat Metheny (23 de julio, Palau de la Música) y Amyl & the Sniffers (18 y 19 de agosto, Razzmatazz).

La temporada de otoño se iniciará con The Weeknd (1 de septiembre, Estadi Olímpic), un cuádruple concierto de Aitana (4, 5, 7 y 8 de septiembre, Palau Sant Jordi), Yung Beef encabezando el Festival B (18 y 19 de septiembre. Parc del Fòrum), Transvision Vamp (25 de septiembre, Razzmatazz), Evanescence (1 de octubre, Pavelló Olímpic Badalona), Hombres G (3 de octubre, Palau Sant Jordi) y Europe (8 de octubre, Poble Espanyol).

LA VUELTA DE LA OREJA DE VAN GOGH

Oques Grasses se despedirán de los escenarios con una histórica cuadruple cita en el Estadi Olímpic (5, 7, 9 y 10 de octubre), a los que seguirán Morat (16 y 17 de octubre, Palau Sant Jordi), La Fúmiga (16 y 17 de octubre, Sant Jordi Club), Deep Purple (19 de octubre, Sant Jordi Club), Joe Jackson (23 de octubre, Paral·lel 62), Simple Plan (26 de octubre, Sant Jordi Club) y Valeria Castro (30 de octubre, Palau Sant Jordi).

El regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero llenará el Palau Sant Jordi cuatro fechas (6, 7, 26 y 27 de noviembre), en un fin de año con Joe Bonamassa (7 de noviembre, Sant Jordi Club), Buhos (14 de noviembre, Palau de la Música), Carolina Durante (28 de noviembre, Palau Sant Jordi), Amaral (18 de diciembre, Palau Sant Jordi) y Amaia (20 de diciembre, Palau Sant Jordi).