Rosalía protagoniza un documental sobre su ascenso musical

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante catalana Rosalía protagoniza un documental de la revista 'Billboard' y Honda Stage titulado 'La Rosalía' y dirigido por Alfred Marroquín sobre su ascenso musical, según el avance publicado en la plataforma YouTube.

Según ha compartido en sus redes sociales la cantante de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) "hoy ha salido el primero de los tres vídeos del documental", del que no ha trascendido la fecha de estreno.

En el avance de tres minutos que ha compartido la cantante en sus redes sociales en un apunte recogido por Europa Press, titulado 'Rosalía Remembers Her Early Love of Singing and Dancing'.

En este clip se puede escuchar la voz en off de la cantante, que se presenta: "Me llamo Rosalía y soy de Barcelona. Tuve la suerte de tener una buena infancia".

En un apunte de Twitter recogido por Europa Press, Honda Stage ha explicado que la estrella de flamenco catalana llevará a los espectadores a través de la historia de sus orígenes "únicos", de estudiar música en España y de la pasión que inspiró sus sueños.