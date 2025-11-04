Rosalía publica por sorpresa 'Reliquia', el segundo avance de su disco 'Lux'

Archivo - La cantante, Rosalía, en una imagen de archivo de Europa Press - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rosalía ha publicado por sorpresa este martes por la tarde la canción 'Reliquia', el segundo avance de su nuevo disco 'Lux'.

Según ha podido comprobar Europa Press, la artista ha publicado la canción en la plataforma Spotify, 3 días antes de la fecha oficial se publicación del álbum.

La cantante ya publicó el primer avance del nuevo disco, 'Berghain', junto a Björk e Yves Tumor, el pasado 27 de octubre, tema que ya ha alcanzado más de dos millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno y ha llegado a las 23 millones de reproducciones en Spotify.