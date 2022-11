Rosell sostiene que el Código Penal "nunca" ha protegido a las mujeres de la violencia sexual

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha sostenido que el Código Penal "nunca" ha protegido a las mujeres de la violencia sexual, por lo que ha calificado la Ley de la Garantía Sexual, conocida como la Ley del 'solo sí es sí', de la única respuesta posible.

"A las mujeres nunca nos ha protegido contra la violencia sexual el Código Penal y esta era la única respuesta que tenemos", ha aseverado en una entrevista en Catalunya Ràdio de este viernes recogida por Europa Press, en la que ha destacado el carácter integral de la norma.

Así, ha señalado que la parte penal "es mínima comparada con el resto" y ha opinado que la norma --textualmente-- tiene un encaje difícil de unas semanas con una mala ley anterior.

"Creo que en Catalunya saben bien de un Estado que a veces se muestra tan autoritario que solo da respuestas penales y estas respuestas no funcionan, no sirven, no protegen a nadie", ha criticado, mientras que ha considerado que la legislación impulsada por el ministerio que dirige Irene Montero protege aunque la víctima no denuncie.

Rosell ha augurado que con las excarcelaciones de condenados por delitos sexuales --que ha cifrado en cinco o seis y ha dicho que salen de prisión unos meses o un año antes de los que les correspondería-- "está habiendo una discordancia que en muchos casos se va a poder corregir".

JUECES

La delegada también ha tildado de machistas algunas sentencias judiciales --que ha ejemplificado en la del caso de 'La Manada'-- y, sobre los jueces, ha añadido: "Tan burdo es decir que todos lo son como negar la evidencia de que la violencia sexual está atravesada por prejuicios y estereotipos".

Se ha mostrado convencida de que el Tribunal Supremo (TS) se pronunciará en la misma línea de la Fiscalía General y defenderá "que la ley se interpreta en el derecho transitorio como se ha interpretado siempre".