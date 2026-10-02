Rousaud (Factorenergia) ve "una gran oportunidad" en el almacenamiento de energía en las viviendas

Archivo - Emilio Rousaud, en una imagen de archivo - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Factorenergia, Emili Rousaud, ha asegurado que hay "una gran oportunidad" en el almacenamiento de energía por parte de particulares en sus viviendas y ha reclamado que se regule para que este sector pueda crecer, este viernes, en el marco del encuentro 'BCN Desperta!'.

Rousaud ha asegurado que regular esta tecnología "sería importante desde el punto de vista de interés nacional", aunque ha subrayado que no existe ninguna regulación al respecto.

Ha explicado que el 20% de la energía que se produce en España se pierde por falta de demanda y que las baterías aumentan de capacidad y reducen su coste cada año.

"En un momento de alta volatilidad y de precios energéticos desbocados, tiene sentido almacenarla y usarla en otro momento", ha explicado el directivo.

GEOPOLÍTICA

Rousaud ha lamentado que los "movimientos de Estados Unidos parecen orientados a perjudicar a la Unión Europea", que es la región del mundo con el coste energético más elevado.

Ha asegurado que el momento actual es "absolutamente desastroso para Europa", y ha recordado que el precio del MWh era de 16 euros en febrero y de 176 euros este jueves.

Por otro lado, ha dicho que la actual estructura de peajes eléctricos "no tiene ningún sentido", ya que no se ha adaptado a los cambios tanto de producción como de consumo de la electricidad.