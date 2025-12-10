RSBiz nombra a Jordi Aspa nuevo ceo para liderar su próxima etapa de crecimiento

Archivo - El nuevo ceo de RSBiz, Jordi Aspa - JOEL MESAS - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

RSBiz, el outsourcing laboral, fiscal y contable de RibéSalat, ha nombrado a Jordi Aspa como nuevo ceo de la compañía, en sustitución de Albert Rosés, quien ha ejercido este cargo durante los últimos años, informa en un comunicado este miércoles.

Rosés continuará como ceo en funciones hasta el próximo 31 de diciembre, tras una etapa que "ha contribuido de manera decisiva a reforzar el posicionamiento de la compañía como referente en consultoría fiscal, contable, laboral y jurídica", ha puesto en valor la empresa.

Por su parte, con más de 20 años de experiencia en posiciones de ceo, General Manager y coo, Aspa ha desempeñado responsabilidades en entornos nacionales e internacionales, liderando procesos de crecimiento, transformación y eficiencia operativa.

"Es un honor incorporarme a RSBiz en un momento tan relevante para la compañía. Afronto este reto con ilusión, con el compromiso de potenciar la solidez del proyecto y acompañar a nuestros equipos en una etapa de evolución y nuevas oportunidades", ha señalado Aspa.

Su carrera incluye etapas en empresas como la farmacéutica Pierre Fabre, la consultora EY, la multinacional especializada en soluciones de gestión de nóminas y recursos humanos ADP y la firma de software Meta4 (Cegid).