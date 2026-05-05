RTVE Catalunya, 3Cat, Rac1, Esther Vera y Justo Molinero, Premis Nacionals de Comunicació 2026

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern aprobará este martes en el Consell Executiu distinguir con los Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat 2026 a RTVE Catalunya; la plataforma 3Cat; Rac1; los periodistas Esther Vera (Ara) y Justo Molinero (Radio Tele Taxi); Diari de Sabadell; el programa 'Hospital de Proximitat' de TV Mataró y la Xarxa Audiovisual Local (XAL), y a Banc Sabadell.

Los premios, que son el máximo reconocimiento a la "excelencia" en el campo de la comunicación en Catalunya o en catalán, se entregarán el 19 de mayo en el Teatre Principal de Sabadell (Barcelona), en la segunda ocasión que se entregan fuera de Barcelona, informa el Govern en un comunicado.

RADIO, TV, PRENSA Y DIGITAL

El Premi Nacional de Comunicació Radiofònica es para Rac1 y reconoce el "hito histórico de la radio en catalán" que supone superar el millón de oyentes diarios, justo el año en que la emisora del Grupo Godó ha culminado la celebración de su 25 aniversario, y se destaca la capacidad de construir y consolidar un modelo basado en la credibilidad, la inmediatez y la proximidad.

El galardón de Comunicación Televisiva es para RTVE Catalunya, y se destacan los más de 60 años de trayectoria, la puesta en marcha de La2Cat, su contribución a incrementar la oferta televisiva en catalán, y también su apuesta por la difusión de música, teatro, cine y series en catalán y su "papel clave" en la formación y proyección de profesionales.

Esther Vera es la reconocida en la categoría de Prensa, por contribuir a la consolidación del 'Ara' como directora, un medio "pionero en Catalunya" en las suscripciones online, con un modelo híbrido entre papel y el digital y que, según la Generalitat, se ha convertido en un periódico de referencia, con voz propia, rigor informativo y capacidad de adaptación a los hábitos de consumo.

El Premi Nacional de Comunicació Digital se otorga a la plataforma 3Cat, una "puerta de entrada eficaz a los nuevos públicos" y herramienta clave en ampliar el alcance del audiovisual catalán, que ha logrado que el 43% de sus usuarios sean menores de 45 años y se le reconoce el consolidarse como un entorno de consumo audiovisual útil, accesible y conectado con los nuevos hábitos de la audiencia.

COMUNICACIÓN DE PROXIMIDAD Y CORPORATIVA

El Premi Nacional de Comunicación de Proximidad es 'ex aequo' para el Diari de Sabadell y para el programa 'Hospital de proximitat', coproducido por TV Mataró y la Xarxa Audiovisual Local (XAL).

Al Diari de Sabadell se le distingue por ser una cabecera de referencia del periodismo local catalán y por ser heredero de una "larga tradición periodística" en la ciudad y por su continuidad y capacidad de adaptación.

Por su parte, del 'Hospital de Proximitat' se subraya su sensibilidad en explicar el sistema sanitario dando voz a profesionales y pacientes, que muestre "la actividad sin adulterarla" y que contribuya a prestigiar el servicio público de salud de Catalunya.

Al Banc Sabadell se le reconoce con el Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa por su campaña de marketing y comunicación durante la opa del BBVA, una campaña que el Govern define como "clave para mantener la independencia del banco", a través de mensajes cercanos, ingeniosos y sencillos.

PREMI D'HONOR

El presidente de Grupo Teletaxi, Justo Molinero, recibirá el Premi Nacional d'Honor en reconocimiento a su carrera al frente de la emisora durante casi 45 años y por haber dignificado y hacer crecer la radio popular.

De él se destaca su forma única de entender la radio con un estilo directo y empático, su capacidad de desarrollar un formato musical innovador y su papel integrando "generaciones enteras de inmigrantes".

Los Premis Nacionals de Comunicació se crearon en 1999 para reconocer a profesionales y actores del sector, aunque ha cambiado en estos años su nombre, y sus categorías y dotaciones, y tras celebrar la edición de 2026 en Sabadell, se prevé que la de 2027 sea en Lleida.