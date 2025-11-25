RTVE presenta 'ARIA, locos por la ópera', un nuevo 'talent show' dirigido a cantantes líricos

RTVE presenta 'ARIA, locos por la ópera', nuevo 'talent show' dirigido a cantantes líricos. - RTVE

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha presentado 'ARIA, locos por la ópera', un nuevo 'talent show' que ofrecerá a diez cantantes líricos "una oportunidad única: lograr un hueco en el exigente mundo de la ópera", informa en un comunicado este martes.

Presentado por la cantante Ruth Lorenzo, y acompañada del también cantante Juanjo Bona en el 'backstage', constará de cuatro galas y mostrará el proceso para convertirse en cantante de ópera.

El jurado fijo estará compuesto por la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata y la directora de orquesta Virginia Martínez, a los que se sumará un juez secreto, cuya identidad solo será desvelada en la gala final.

El programa contará con la participación de la orquesta Franz Schubert Filharmonia, dirigida por Tomàs Grau.

'ARIA, locos por la ópera' es un formato original creado por la productora de Países Bajos Medialane, que ha emitido tres temporadas en la cadena pública holandesa NPO1 y se prepara una cuarta.

La española es la primera adaptación internacional y está producida por RTVE en colaboración con Gestmusic (Banijay Iberia).