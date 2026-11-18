Imagen promocional del encuentro - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fundadora y directora ejecutiva del proyecto con impacto social FlamAid, Julieta Rueff, participará este jueves en el AfterCambra Founders&Future de la Cámara de Terrassa (Barcelona).

La corporación ha explicado en un comunicado este miércoles que este encuentro está dirigido a emprendedores, empresarios y profesionales para compartir experiencias y "favorecer nuevas colaboraciones".

FlamAid es "conocido como la granada pacífica" y permite pedir ayuda en situaciones de riesgo personal, y está previsto que Rueff hable de su recorrido emprendedor, de liderazgo femenino y de los retos y aprendizajes de impulsar un proyecto propio.

La responsable del área de Emprendimiento de la Cámara, Montse Junyent, ha explicado que esta sesión es "una evolución de la Jornada de Emprendimiento" que celebraba hasta ahora la corporación.

Ha añadido que será una sesión dinamizada, "especialmente útil para personas que ya tienen un proyecto en marcha o que están desarrollando o incubando una idea".