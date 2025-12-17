Rufián acusa a Junts de intentar "someter a ERC en Madrid con la excusa de 'hacer un frente común"

Archivo - El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, interviene durante la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 15 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Salón de Plenos d - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado a Junts de intentar "someter a ERC en Madrid con la excusa de 'hacer un frente común".

En un mensaje en 'X' este miércoles recogido por Europa Press, el portavoz republicano ha reclamado a Junts "que pidan perdón por la turra miserable del 'A cambio de nada' de los últimos 6 años y que dejen de hacer daño a Catalunya votando con PP y Vox".

Ha añadido que, en caso de hacerlo, "quizás" pueden hablar de un frente común, pero ha reclamado que mientras no lo hagan, dejen de vender mercancía tóxica a la gente, textualmente.