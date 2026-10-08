Rufián afirma que quiere representar a ERC acompañado de otras fuerzas: "Lo intentaré hasta el final"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materi - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que quiere representar a ERC acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas: "Y lo intentaré hasta el final. Y ojalá ERC también lo quiera", ha sostenido.

"Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene", ha sostenido en un mensaje en 'X' este jueves recogido por Europa Press.

El portavoz republicano ha asegurado que no quiere "entrar en ningún culebrón ni a rajar de nadie por mucho que se mienta y por mucho que se filtre".

Rufián aún no se ha pronunciado sobre si repetirá como cabeza de lista de los republicanos, y a la vez las fuerzas a la izquierda del PSOE también están negociando la conformación del Frente Amplio.

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros miembros de la dirección del partido han reiterado su apuesta porque Rufián sea quien lidere la candidatura republicana.