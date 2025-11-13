Rufián (ERC) sobre acabar la legislatura: "¿Quién aguantará más la presión, Feijóo o Sánchez?"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la sesión de control al Gobierno este miércoles - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha referido este jueves a la posibilidad de que acabe la legislatura en España: "¿Quién aguantará más la presión, Feijóo o Sánchez?", se ha preguntado.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press ha criticado que Junts lleva "más de un año instalado en la mayoría de derechas" del Congreso y ha apuntado que junto a PP y Vox votan así en contra de las iniciativas sociales.

"No tengo ningunas ganas, ningunas ganas de ver a Abascal de ministro. Ningunas ganas. No tengo ganas de dar entrada al fascismo, no al gobierno español, sino en ningún gobierno", ha dicho.

Preguntado por la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena, que se vota este jueves en el Congreso, ha afirmado que ERC "hace tiempo" que tiene un debate interno al respecto y que el partido necesita clarificarlo.

Se ha referido al alargue de la vida de las nucleares, que también se vota en el Congreso: "En el sur de Tarragona hay cientos de personas que trabajan en nucleares. Y hasta que España no les dé una alternativa vital y laboral, mi opción, por muy antinuclear que sea, es que hasta que esta ley no tenga alternativa, al menos, debemos abstenernos".