Rufián insta a Junts a no ser "pesados" y explicarse si votan en contra de la nueva financiación

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado este viernes a Junts a no ser "pesados" y explicarse si votan en contra del nuevo modelo de financiación pactado entre los republicanos y el Gobierno de Pedro Sánchez.

"PP, Vox y Junts con diferentes banderas pero misma soberbia. Bueno. Pues solo dos cosas: Si quieren votar en contra que lo hagan pero que lo expliquen. Y que no sean pesados. Sobre todo eso. Y sobre todo Junts", ha subrayado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Para Rufián, ante cualquier acuerdo de ERC, siempre ocurre que "la derecha española dice que es una traición por exceso y la derecha catalana dice que es una traición por defecto".

Ante ello, les ha emplazado a ahorrarse las "lecciones baratas de patriotismo también".

"Que se envíe a toda la tertulianada a rajar de un acuerdo solo denota una cosa: miedo y envidia", ha zanjado.