Gabriel Rufián - Javier Fernández - Europa Press

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha instado al líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a respetar "la institución de la Presidencia de la Generalitat", después de su entrevista en 'El Mundo', en la que asegura que Junts se ha aprovechado de la ambición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para derrotar a España.

En una rueda de prensa este jueves organizada por la Agència Catalana de Notícies (ACN), ha calificado de distracción esta entrevista y ha deseado que, tras las elecciones del 29 de noviembre, Junts "inicie un periodo de reflexión y vuelvan a la racionalidad".

Ha reclamado que en Catalunya haya una "derecha normal", como considera que lo es el PNV en el País Vasco, y ha añadido que el grado de salud democrática de un país no se calibra por las izquierdas sino por la racionalidad de las derechas.

Rufián ha explicado que se le está acercando mucha gente que le dice: "Niño, no me gustas demasiado, eres demasiado de izquierdas, pero yo es que no sé a quien votar, porque toda la vida había votado a Convergència y me parece que habéis sido útiles, que decís la verdad. Os votaré", y ha añadido que él da la bienvenida a esta gente.

El candidato republicano ha sostenido que "cualquier demócrata con un mínimo de sentido" sabe que se debe frenar a la extrema derecha, y ha señalado que decir que quiere un PSOE sometido es actuar como una persona normal que sabe que es una burrada lo que viene, en alusión a una posible victoria de PP y Vox.

"PEDRO SÁNCHEZ ES UNA CRIATURA DE ERC Y BILDU"

"Pedro Sánchez es una criatura de ERC y de Bildu, tal y como es ahora. Es fruto de nuestra presión. Que continúe, pero que tenga esta tutela", ha defendido Rufián, que considera que el PSOE siempre debe tener un 'pepito grillo' que le recuerde que es un partido de izquierdas.

Ha preguntado cuál es la alternativa a hacer lo que hace ERC, a negociar con los socialistas, y ha criticado las "frases vacías, que no significan nada" de Junts, tras lo que ha celebrado que la gente no compre ese tipo de discursos en Catalunya.

Sobre el cara a cara de este jueves por la noche entre el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, el candidato republicano espera que se hable de Catalunya y que el PSOE explique sus propuestas.

CON CATALUNYA "NO HAY QUE TRAFICAR"

Ha deseado que Sánchez le diga a Feijóo que "con Catalunya no hay que traficar o no hay que jugar, o que es una vergüenza que vuelva a escenarios de ilegalización", en referencia a la ilegalización de partidos políticos que contempla el PP en su programa electoral.

También espera que el presidente del Gobierno diga que está a favor de que Catalunya algún día vote su estatu quo político y que se comprometa a que nunca más un secretario de organización del PSOE entre en la cárcel, pero cree que no será así: "Tengo la sospecha de que no pasará. Y bueno, pues espero que dialécticamente sea algo rico, espero que Feijóo se lo aprenda, que no lea".

Ha opinado que Feijóo es un mal parlamentario y que Sánchez es más hábil y, aunque ha reconocido que en 2023 el popular estuvo mejor de lo que todo el mundo esperaba, ha criticado que Feijóo lea sus discursos: "A mí me sorprende que Feijóo, que tampoco tiene otro pito que tocar, llegue a la sesión de control cada miércoles sin aprenderse un discurso de dos minutos y medio".

Sobre la huelga de maquinistas en Rodalies, Rufián ha afirmado que "debe haber un término medio", y ha argumentado que entiende que los derechos laborales no han sido regalados, pero ha añadido que todo el mundo debe identificar adecuadamente a los responsables del mal estado de Rodalies, tras lo que ha señalado a los Gobiernos de PP y PSOE.