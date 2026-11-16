Rufián pide un cara a cara con Hereu para debatir sobre soluciones de fiscalidad en vivienda

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, en un acto en Mollet del Vallès (Barcelona) - EUROPA PRESS

Junqueras acusa a Hereu de ser "incapaz de hacer nada por la industria del país"

MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha reclamado hacer un cara a cara con el cabeza de lista del PSC al Congreso, Jordi Hereu, para abordar cómo solucionar el problema de la vivienda y la fiscalidad que se debería aplicar para frenar la especulación.

Así se ha pronunciado en un acto este lunes en Mollet del Vallès (Barcelona), en el que también han intervenido el presidente de ERC, Oriol Junqueras; la 2 al Congreso por Barcelona, Mireia Ingla; la 6 al Congreso por Barcelona, Alejandra Sandoval; la 8 al Congreso por Barcelona, Fernanda Arribas, y el candidato de ERC a la Alcaldía de Mollet, Sergi Suàrez.

Al acto en el Mercat Vell de Mollet han asistido más de 1.200 personas, muchos de ellos jóvenes, pero debido a la larga cola de gente que esperaba fuera y para evitar que la nadie se quedase sin asistir al acto, el mitin se ha realizado en dos pases.

El candidato republicano ha asegurado que el país tiene tres problemas: "Vivienda, vivienda y vivienda", y ha apostado por intervenir el mercado de la vivienda y prohibir la especulación, tras lo que ha asegurado que al PSOE hay que presionarle para que tome medidas en este ámbito porque si no, no hace nada.

LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Rufián también ha señalado que la izquierda no puede tener casos de corrupción, tras lo que ha criticado que el PSOE tenga dos secretarios de organización en la cárcel, "que no es porque sean presos políticos, es porque han metido la mano".

Ha lamentado que el PSOE, que ha representado a personas como sus abuelos, haya vuelto "a decepcionar otra vez a tanta gente" con los casos de corrupción en su cúpula, y ha dudado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no supiera nada.

Rufián ha asegurado que la derecha catalana está "absolutamente hundida en las encuestas y se lo merecen por todo el daño que han hecho" a Catalunya, y ha criticado que en las últimas 48 horas les hayan llamado idiotas, imbéciles, maltratadores y que si el expresidente de la Generalitat Francesc Macià se levantase les tendría que matar a todos.

"La derecha catalana se piensa que este país, incluso que este partido que es el mío, es suyo", ha sostenido Rufián, que se ha comprometido, de manera irónica, a no volver a mencionar a la derecha catalana en sus mítines de campaña si la prensa catalana recoge, en sus titulares, cada vez que Junts insulta a ERC.

En las intervenciones en sus dos mítines, Rufián ha comenzado su discurso diciendo 'Viva Junqueras, futuro presidente de la Generalitat' después de que Junqueras haya dicho también 'Viva Gabriel Rufián', y en el segundo acto se han fundido en un abrazo después de que el candidato le haya dicho: "Te quiero, Oriol".

JUNQUERAS CRITICA A HEREU

En turno de palabra, Junqueras ha asegurado que el PSC no sirve para parar a un posible Gobierno de PP y Vox, y ha criticado que el candidato socialista y también ministro de Industria, Jordi Hereu, ha sido "incapaz de hacer nada por la industria del país, no defensa los puestos de trabajo de la industria".

También ha señalado que Junts tampoco sirve porque han "votado en contra de liberar 17.000 millones de euros de deuda, han preferido que se los quede el Ministerio de Hacienda que gobernará PP y Vox antes que en los bolsillos" de las familias catalanas, y también ha acusado al número 2 de Frente Amplio por Barcelona y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no ha hecho nada por Catalunya.

Por último, Ingla ha subrayado que la única garantía para frenar un Gobierno de PP y Vox es ERC: "Somos aquellos que queremos la independencia. El país no es patrimonio de nadie y nosotros no tenemos amos, que quede muy claro eso también", ha destacado.