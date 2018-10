Rufián plantea actos de campaña conjuntos ERC-CDC con Puigdemont y Junqueras

Publicado 28/05/2016 10:05:06 CET

A Homs: "Que esté tranquilo porque ERC nunca, nunca, nunca fallará"

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha planteado la celebración de actos de campaña conjuntos entre su partido y CDC en los que participen el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente y líder del partido republicano, Oriol Junqueras, entre otros.

"Nosotros proponemos hacer actos de forma conjunta sin ningún tipo de problema. A mi gustaría mucho ver a Joan Tardà, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en un acto de esta campaña. Y ojalá que con alguien de la CUP también", ha explicado una entrevista de Europa Press.

Esta opción ya se planteó en la campaña de diciembre, pero no llego a concretarse: "No fue posible por un tema de agenda, de no poder llegar a un día concreto en el que todo el mundo le vaya bien. Ojalá pueda ser ahora", resume, y recuerda que fuera de la campaña es normal que los soberanistas hagan actos juntos.

Rufián ha argumentado que sería una imagen "muy potente" que formaciones soberanistas tan diversas y con sensibilidades políticas distintas participaran en actos conjuntos de esta características, y ha asegurado que gestos como estos son los que incomodan realmente al Estado.

"Mi experiencia en Madrid es esta: infunde mucho miedo y se recibe de manera muy clara el hecho de que haya formaciones muy diferentes que estén en lo mismo", sentencia en alusión a que ERC, CDC y la CUP comparten la apuesta por la independencia de Catalunya.

Para Rufián, un acto así no sería estrictamente en clave electoral, sino que demostraría que no hay matices a la hora de defender el mandato de las elecciones catalanas del 27 de septiembre, y evidenciaría que esta unidad desde la diversidad "forma parte del adn" del proceso soberanista.

RELACIONES CDC-ERC

En una entrevista reciente, el candidato de CDC al Congreso, Francesc Homs, pidió a ERC que no les falle en el objetivo independentista de esta legislatura porque "no sería la primera vez que trabajan en un plan B", y recordó los años en los que los republicanos gobernaron Catalunya con el PSC (2003-2010).

Rufián ha afirmado que los republicanos no han tenido nunca dudas sobre el rumbo independentista y ha replicado: "Con todo el respeto, que esté tranquilo porque ERC nunca, nunca, nunca fallará porque ERC lleva 83 años esperando este momento".

Ha asegurado que Homs se lo ha trasladado directamente: "Es una frase que nos ha dicho: 'Solo os pedimos que no falléis'. Pues ERC nunca ha fallado. Como dice Joan Tardà --el número dos de ERC--, el Govern de Puigdemont y Junqueras estamos convencido de que no fallará".

Además, ha rechazado una campaña con reproches hacia los convergentes: "Deseamos lo mejor para los compañeros de DL, CDC o como se quieran presentar. Necesitamos una CDC fuerte desde la transversalidad, es la única manera en la que se puede ganar. Ahora bien, siempre esperamos que a nosotros nos vaya una poco mejor".

De la misma manera que garantiza que ERC no fallará en el camino hacia la independencia, está convencido de que tampoco CDC virará en su discurso, y expone que las bases de este partido están tan comprometidas como otras en el proceso soberanista y se "dejan la piel" en él.

PREVISIONES

De cara al resultado final de estas nuevas elecciones generales, Rufián prevé que el PP vuelva a imponerse en el conjunto de España y que incluso gane por "un poco más" de margen que en los comicios de diciembre, por lo que concluye que con toda probabilidad Mariano Rajoy volverá a ser presidente.

"Un partido que aquí --en Catalunya-- es absolutamente residual, allí --en el resto de España-- es hegemónico. Tenemos que continuar con este proceso --el de la independencia-- y 'pasar' un poco de lo que pasa en el Estado español", concluye.