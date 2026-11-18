El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha replicado al cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona y ministro de Industria, Jordi Hereu, que hablar de hacer un Govern de concentración en Catalunya si PP y Vox llegan a la Moncloa no es derrotismo, "es realismo".

"La cosa está muy jodida", ha dicho en una rueda de prensa este miércoles organizada por Efe, en la que ha asegurado que PP y Vox pueden llegar a la mayoría absoluta, y ha asegurado que si eso ocurre se debe dar un pacto histórico en Catalunya, aunque considera que eso es más una pregunta para sus compañeros en el Parlament.

También ha insistido en pedir un cara a cara con Hereu, ya que considera que las elecciones generales en Catalunya "van de PSC o ERC", y se ha abierto a hacer este debate con otra persona del PSC o del PSOE si Hereu no puede o no quiere hacerlo.

"No conozco ningún debate que no sea personalista", ha respondido a las palabras de Hereu, que también calificó de secundario este posible debate con Rufián, y ha asegurado que este cara a cara serviría para hablar de proyecto de país, de impuestos, de vivienda, de seguridad, de transporte público y de antifascismo.

HABLAR CATALÁN EN EL CONGRESO

Sobre la petición de la cabeza de lista de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, de que todos los candidatos se comprometan por escrito a hablar siempre en catalán en el Congreso, Rufián ha respondido que "la gente no está en eso", y le ha añadido que le gustaría que Junts se comprometiese a no votar con PP y con Vox.

Ha afirmado que a Bildu y a BNG no les reprochan hablar castellano en el Congreso como a ERC, y lo ha achacado a una "presión tóxica", tras lo que ha argumentado que que cuando la derecha catalana detectó, durante el 'procés' que había un votante progresista catalán se aceraba más a ERC y no le daba votos a Junts, empezaron a criticar que se hablase de independentismo en castellano.

CONDICIONES A SÁNCHEZ

El candidato republicano ha asegurado que entre las condiciones que pondría al PSOE para una posible futura investidura estaría la resolución del conflicto político en Catalunya, la intervención el mercado de la vivienda e inversión en el transporte público, así como el modelo de financiación y la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que son temas que quedaron acordados pero sin aprobar con el adelanto electoral.

Ha sostenido que si hubiese una oportunidad de que el PP llegase a gobernar en solitario, entendería que hubiese un cierto debate sobre si ERC debe apoyar o no una investidura del PSOE, pero ha asegurado que "cuando tienes a Abascal" como posible socio del PP, todo demócrata debe hacer lo posible para impedir que lleguen a mandar.

Rufián ha calificado de "pornográfico" que el candidato de Vox, Santiago Abascal, critique a quien dice que vive de 'paguitas', en alusión a las prestaciones sociales, cuando tiene gente se su entorno cercano cobrando una ayuda, en alusión a ayuda del bono social térmico que cobra su mujer.

"PERSECUCIÓN CONSTANTE" AL PSOE

Ha criticado a quienes le acusan de darle un cheque en blanco al PSOE, y ha subrayado que los socialistas necesitan una tutela y una "persecución constante" para aprobar medidas, tras lo que le ha deseado lo mejor al PSOE, y ha criticado a quienes se sitúan en el centro, en alusión a Junts, a quienes ha reclamado utilidad.

Preguntado por cómo contrarrestará el llamamiento al voto útil del PSC, Rufián ha respondido que esta interpelación es algo que siempre ha pasado, pero ha señalado que el PSC no presionará al PSOE para que haga cosas, algo que asegura que ERC sí hará: "Me siento mucho más útil que Hereu", ha subrayado.

Sobre la entrevista al presidente del Gobierno y cabeza de lista del PSOE, Pedro Sánchez, en la revista Lecturas, Rufián ha sostenido que esta es una manera "hábil" de llegar a la gente, pero le ha pedido al PSOE que explique sus propuestas, más allá de salir a bailar en sus mítines.