Rull alerta de que hacer un "planteamiento etnicista" pone en riesgo el proyecto independentista

Archivo - El presidente del Parlament, Josep Rull, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha alertado de que "los que hacen un planteamiento etnicista ponen en riesgo la viabilidad de la nación y el proyecto de independencia" de Catalunya.

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas este martes antes de participar en la mesa redonda 'Reprendre l'esperit. Als deu anys de la mort de Muriel Casals' en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), en Prada de Conflent (Francia).

"Tenemos que ser suficientemente atractivos para que este populismo no sea el elemento de referencia de mucha gente que honestamente quiere la independencia y quiere la viabilidad de la nación catalana", ha agregado.

Así, ha abogado por la "capacidad constante de integrar" del independentismo, y ha defendido que Catalunya tenga las competencias para gestionar la inmigración.

"Creo en esta concepción de la Catalunya un solo pueblo, que es capaz de integrar. Pero no solo con derechos, sino también con deberes. Y para que haya este sistema de derechos y deberes, hace falta soberanía, hace falta poder político, y eso es lo que Catalunya no tiene", ha sostenido.

MURIEL CASALS

Durante la mesa redonda junto a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, Rull ha recordado la concepción que tenia Casals de Catalunya y ha afirmado: "Mi primer gran aprendizaje de Muriel Casals es que la nación son las personas, son todas las personas".

"Que sumar es más importante que restar, que hacer más importante que deshacer, que construir es más importante que destruir. Esta era la idea básica", ha concluido.