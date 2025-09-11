Rull pide actuar con firmeza para defender el catalán: "Está en peligro y riesgo"

El presidente del Parlament, Josep Rull, encabeza la delegación de la Cámara catalana en la ofrenda floral al monumento Rafael de Casanova por la Diada - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha pedido este jueves actuar con firmeza y determinación en defensa del catalán, una lengua que "está en peligro y en riesgo, y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidido ponerla más en riesgo".

Lo ha advertido en declaraciones a los medios tras realizar la ofrenda floral en el monumento de Rafael Casanova por la Diada, donde ha destacado la expresión institucional, festiva y reivindicativa de la jornada dado que "la nación catalana no es una nación plena ni libre".

También ha recordado que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig siguen sin poder volver a Catalunya por el riesgo a ser detenidos, una situación "de anormalidad que hay que seguir denunciando".