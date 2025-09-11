Rull pide actuar con firmeza para defender el catalán: "Está en peligro y riesgo"

El presidente del Parlament, Josep Rull, encabeza la delegación de la Cámara catalana en la ofrenda floral al monumento Rafael de Casanova por la Diada
El presidente del Parlament, Josep Rull, encabeza la delegación de la Cámara catalana en la ofrenda floral al monumento Rafael de Casanova por la Diada - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 11 septiembre 2025 9:27

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha pedido este jueves actuar con firmeza y determinación en defensa del catalán, una lengua que "está en peligro y en riesgo, y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidido ponerla más en riesgo".

Lo ha advertido en declaraciones a los medios tras realizar la ofrenda floral en el monumento de Rafael Casanova por la Diada, donde ha destacado la expresión institucional, festiva y reivindicativa de la jornada dado que "la nación catalana no es una nación plena ni libre".

También ha recordado que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig siguen sin poder volver a Catalunya por el riesgo a ser detenidos, una situación "de anormalidad que hay que seguir denunciando".

Contador